Rheinland-Pfalz und im Saarland: Woche startet mit Unwettern

Ein Blitz schlägt ein. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Offenbach Gewitter, Starkregen und orkanartige Böen - die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland könnte mit heftigen Unwettern starten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, dürfte damit eine leichte Abkühlung in beiden Bundesländern einhergehen.