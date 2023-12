Landtag Rheinland-Pfalz übertrifft Ausbauziele bei Solarenergie

Mainz · Die von der rheinland-pfälzischen Ampel-Koalition gesteckten Ausbauziele bei der Solarenergie werden in diesem Jahr übertroffen. Bis Ende November habe der Zuwachs bereits bei 840 Megawatt gelegen, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Pia Schellhammer, am Montag in Mainz.

11.12.2023 , 14:14 Uhr

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Darin enthalten ist demnach auch ein neuer großer Solarpark in der Eifel. Ohnehin werde das Ziel eines Netto-Ausbaus bei der Photovoltaik (PV) von 500 Megawatt pro Jahr übertroffen, sagte Schellhammer weiter. Die Grünen-Fraktion wird den Solar-Ausbau auch zum Thema der aktuellen Debatte im Landtag an diesem Mittwoch (13.12.) machen. Sie sehe bei der PV großes Interesse im privaten Bereich, auch bei PV auf Freiflächen tue sich eine Menge, sagte Schellhammer. Die Ampel-Koalition hatte in diesem Jahr die in einer Verordnung geregelte Deckelung beim jährlichen Ausschreibungsvolumen für PV auf Freiflächen von 200 auf nunmehr 400 Megawatt pro Jahr verdoppelt. „Das ist gleichzeitig ein Ansporn für die Windenergie, dass wir da auch noch weiter zulegen“, sagte Schellhammer. Die Windenergie wird in dieser Woche insofern ebenfalls Thema im Landtag sein, als dass die Abgeordneten über das Landeswindenergiegebietegesetz diskutieren werden. Das ist quasi die rechtliche Umsetzung von Vorgaben des Bundes zur Ausweisung von Mindestflächen für Windenergie. © dpa-infocom, dpa:231211-99-256134/3

(dpa)