Energie : Rheinland-Pfalz treibt Wasserstoff-Technik voran

Mainz Eine Studie entwirft die Zukunft für die Wasserstoff-Nutzung in Rheinland-Pfalz. Die Verfasser sehen für das Bundesland eine gute Ausgangslage. Wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung ist der Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz will Projekte zur Nutzung von Wasserstoff als Energieträger mit Hochdruck vorantreiben. „Unser Ziel ist, dass Rheinland-Pfalz weiterhin ein erfolgreiches Industrieland bleibt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. „Die Wasserstofftechnologie ist ein unentbehrlicher Bestandteil, wenn es darum geht, Prozesse künftig klimaneutral zu gestalten.“ Erste Einheiten zur Elektrolyse von Wasser - dafür wird Strom benötigt - seien in Betrieb, weitere seien in Planung. Für die Landesförderung von Wasserstoff-Projekten habe Rheinland-Pfalz 184 Millionen Euro vorgesehen.