Rheinland-Pfalz treibt schnelles Internet voran

Der rheinland-pfälzische Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Mit vereinten Kräften von Bund, Land und Kommunen haben die ersten vier Landkreise in Rheinland-Pfalz eine flächendeckende Verfügbarkeit mit schnellem Internet erreicht. Der Ausbau von Netzzugängen mit einer Bandbreite von mindestens 50 Megabit pro Sekunde (MBit/sec) sei in den Landkreisen Neuwied, Altenkirchen, Südwestpfalz und im Rhein-Lahn-Kreis abgeschlossen, sagte Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) bei der Vorstellung eines aktuellen Statusberichts zum Netzausbau am Dienstag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Überall dort, wo Bedarf bestehe, werde auch gebaut, erklärte Stich. Das Investitionsvolumen für alle 24 Breitband-Projekte in den Landkreisen gab der Staatssekretär mit 458 Millionen Euro an, davon 121,3 Millionen an Landesmitteln.