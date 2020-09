Rheinland-Pfalz treibt Künstliche Intelligenz voran

Mainz Die Landesregierung stellt eine eigene „KI Agenda“ mit mehreren Bausteinen für Vernetzung und Nachwuchsförderung vor. Für eine „menschenzentrierte KI“ plädiert die neue KI-Botschafterin des Landes, Katharina Zweig.

Mehr Geld, mehr Professuren und kürzere Wege in der Umsetzung: Rheinland-Pfalz forciert die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, also lernfähiger digitaler Systeme. Nach einer Sitzung des Digitalisierungskabinetts in Mainz stellte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag eine „KI Agenda für Rheinland-Pfalz“ vor.

Künstliche Intelligenz (KI) sei eine Schlüsseltechnologie mit faszinierenden Möglichkeiten etwa in der Krebsforschung, in der Klimaforschung oder in der Landwirtschaft, sagte die Regierungschefin. Rheinland-Pfalz sei hier in den vergangenen 30 Jahren bereits zum Vorreiter geworden. „Wir haben eine wahnsinnige Dynamik in diesem Bereich“, sagte Dreyer. „Wir legen was drauf und geben Gas.“