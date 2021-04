Rheinland-Pfalz-Tag wegen Corona-Pandemie abgesagt

Malu Dreyer (SPD) steht bei einer Pressekonferenz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Boppard Der Rheinland-Pfalz-Tag in Boppard wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nun doch nicht gefeiert. Das teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Bürgermeister der mittelrheinischen Stadt, Walter Bersch (beide SPD), am Donnerstag in Mainz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Gründe für die Absage des Landesfests seien unter anderem die „weiterhin sehr dynamische Lage der Pandemie-Entwicklung, die neuen Ausbrüche aufgrund der ansteckenderen Mutationen und steigende Inzidenzen“.

„Sehr gerne hätten wir in diesen besonderen Zeiten den Menschen auch ein Signal der Hoffnung und der Zuversicht mit diesem Landesfest in neuer und besonderer Art und Weise gegeben. Gleichwohl sind wir uns der Verantwortung für die Gesundheit der Menschen, aber auch im Umgang mit Steuergeldern bewusst“, sagten Dreyer und Bersch.

Das Landesfest wird seit 1984 jährlich in einer anderen rheinland-pfälzischen Stadt gefeiert. Auch im vergangenen Jahr wurde das in Andernach geplante Fest wegen Corona abgesagt.