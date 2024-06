Freizeit Rheinland-Pfalz-Tag 2025 in Neustadt an der Weinstraße

Der nächste Rheinland-Pfalz-Tag findet vom 23. bis 25. Mai 2025 in Neustadt an der Weinstraße statt. Das teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) am Freitag mit. Die pfälzische Weinbaugemeinde mit dem wichtigen Symbol der deutschen Demokratiebewegung, dem Hambacher Schloss, war schon 2010 Ausrichterin. Das Landesfest gibt es seit 1984. Zuletzt war die Kurstadt Bad Ems 2023 Gastgeberin.