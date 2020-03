Rheinland-Pfalz-Tag 2020 wegen Coronavirus abgesagt

Andernach Der Rheinland-Pfalz-Tag findet in diesem Jahr nicht statt. Das teilte die Staatskanzlei in Mainz am Mittwoch mit. Eigentlich hätte das Fest in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) stattfinden sollen. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus könne „ein Fest dieser Größenordnung nicht entsprechend vorbereitet werden“.



Von dpa

Es seien in den kommenden Wochen sämtliche Kräfte in der Stadt und im Kreis gebunden.

Unter anderem die Erstellung und die Umsetzung eines Sicherheitskonzepts für eine derart große Veranstaltung verlange von den Beteiligten einen außerordentlich großen Einsatz. „Diese Kräfte müssen sich angesichts des sich weltweit schnell ausbreitenden Coronavirus aber jetzt diesen unabsehbaren Herausforderungen stellen.“