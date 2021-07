Rheinland-Pfalz: Strom in der Stadt teurer als auf dem Land

München/Mainz Strom ist für Privathaushalte in Rheinland-Pfalz in der Stadt geringfügig teurer als auf dem Land. Nach Berechnungen des Vergleichs- und Vermittlungsportals Check24 müssen ansonsten die Bewohner ländlicher Regionen im bundesdeutschen Durchschnitt zwei Prozent mehr für ihren Strom bezahlen.

In den Flächenländern ist sonst nur noch in Hessen der Strom in der Stadt teurer als auf dem Land. Haushalte auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern müssen dagegen durchschnittlich 121 Euro mehr zahlen als in der Stadt. Das ist die bundesweit größte Differenz.