Naturschutz : Rheinland-Pfalz stellt Buchenwald unter besonderen Schutz

Koblenz Grauspecht und Feuersalamander, Flechten und Orchideen - auf dem Nauberg im Westerwald gibt es eine besondere Fauna und Flora. Auch am Oberrhein wird ein neues Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Nach vier Jahren Pause werden in Rheinland-Pfalz wieder neue Naturschutzgebiete ausgewiesen. Den besonderen Status erhält nach Behördenangaben in den nächsten Wochen das bisherige Landschaftsschutzgebiet Kaltenbach-Bruch in der Rheinebene bei Landau mit naturnahen Wiesendeichen, Erlenbrüchen und Feuchtgebieten. Zudem soll im Westerwald ein neues Naturschutzgebiet ausgewiesen werden.