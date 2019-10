Rheinland-Pfalz: Steigende Preise und niedrige Teuerungsrate

Ein elektronisches Preisschild in einem Supermarkt. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild.

Bad Ems Gesunkene Energiepreise haben die Preisentwicklung in Rheinland-Pfalz gedämpft. Der Verbraucherpreisindex lag im Oktober bei 0,8 Prozent über dem Niveau Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte.

Damit sei die Teuerungsrate auf dem niedrigsten Wert seit November 2016. Im September dieses Jahres hatte die Inflationsrate noch 1,1 Prozent betragen.

Spürbare Entlastung für die Geldbeutel gab es im Jahresvergleich unter anderem bei den Energiepreisen. Mit einem Minus von 12,4 Prozent seien Mineralölprodukte im Oktober deutlich billiger als im Oktober 2018 gewesen, erklärten die Statistiker. Rückgänge habe es auch bei Heizöl (minus 12,5 Prozent) und Kraftstoff (minus 10,3 Prozent) gegeben. Teurer seien dagegen Fernwärme (2,9 Prozent), Strom (3,3 Prozent) und Gas (1,8 Prozent) geworden.