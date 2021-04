Rheinland-Pfalz startet neue Tourismus-Kampagne

Mainz Die Tourismusindustrie in Rheinland-Pfalz ist wegen der Corona-Pandemie seit Monaten geschlossen. Doch mit Blick auf die Zukunft startet die Marketinggesellschaft Rheinland-Pfalz Tourismus (RPT) ihre neue Jahreskampagne mit dem Titel „Schatzkammer Rheinland-Pfalz - Wege zu den Ursprüngen“.

In zwei Abschnitten sollen damit mögliche Urlauber auf die Natur und Kultur in dem Bundesland aufmerksam gemacht werden. Natürlich hätten die anhaltenden Reiseeinschränkungen und die weiter unsicheren Rahmenbedingungen die Ausgangslage für die Aktion beeinflusst, sagte RPT-Geschäftsführer Stefan Zindler am Freitag. „Unsere oberste Priorität ist es, als Reiseziel sichtbar zu bleiben und den Gästekontakt zu halten.“