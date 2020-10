Rheinland-Pfalz stärkt Ehrenamt in der Jugendarbeit

Mainz Mit einer Anhebung der Aufwandsentschädigung von 60 auf 70 Euro will Rheinland-Pfalz das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit stärken. Das Landeskabinett stimmte am Dienstag dem Entwurf für eine entsprechende Änderung im Ehrenamtsgesetz zu.

