Rheinland-Pfalz sieht sich für digitalen Impfpass gerüstet

Mainz Rheinland-Pfalz sieht sich für die Einführung des digitalen Impfausweises gut vorbereitet und kommt bei den Impfungen schneller voran. Sobald das Bundesgesundheitsministerium die Schnittstelle für den QR-Code freigebe, könnten die digitalen Impfnachweise innerhalb weniger Tage eingelesen werden, sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) am Donnerstag in Mainz.

Wer in einem der 32 Impfzentren des Landes geimpft wurde oder wird, bekomme den QR-Code für den digitalen Impfnachweis automatisch beim Auschecken oder zugeschickt, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Dabei helfe die gute Impfdokumentation. Die anderen müssten sich an ihren impfenden Arzt wenden. Die Apotheken sollen auch peinbezogen werden. Der Code könne in die bereits vorbereitete Corona-Warn-App oder die digitale Impfpass-App CovPass eingelesen werden.