Rheinland-Pfalz setzt Tourismus-Strategie um

Ingelheim Hotels bekommen ab sofort Geld vom Land, wenn sie in mehr Betten und attraktivere Angebote investieren. Dafür sind zunächst 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Bis Ende 2020 soll es auch eine neue Dachmarke für alle Tourismus-Angebote im Land geben.

Vor einem Jahr hat Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) eine neue Tourismus-Strategie vorgestellt - jetzt nimmt die Umsetzung Fahrt auf. Auf einem Tourismus-Tag mit mehr als 400 Teilnehmern in Ingelheim gab Wissing am Dienstag ein Förderprogramm bekannt, das Hotelbetriebe bei Investitionen in eine größere und modernere Ausstattung unterstützt. Bis Ende 2020 soll auch eine neue Dachmarke für alle touristischen Angebote des Bundeslands vorgestellt werden.

Die Entwicklung einer eigenen Marke wird in der Tourismus-Strategie als einer von fünf „strategischen Wegen“ genannt, um die Wertschöpfung der Branche zu erhöhen. Ziel sei es, „dass wir möglichst viele Tagesgäste im Land zu Übernachtungsgästen machen“, sagte Wissing. Die neue Dachmarke müsse in jeder Region und für alle Arten des Tourismus funktionieren. Er sei mit den Weinbauverbänden im Gespräch, um eine gemeinsame Weinwerbung für alle fünf Anbaugebiete in Rheinland-Pfalz zu entwickeln. So könne mit jeder Flasche Wein, die außerhalb des Bundeslands verkauft werde, auch für den Tourismus-Standort Rheinland-Pfalz geworben werden.