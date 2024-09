Jagd Rheinland-Pfalz setzt beim Wolf weiter auf Herdenschutz

Rheinland-Pfalz setzt auch nach der Abstimmung in Brüssel über den Wolf weiterhin auf Beratung und Herdenschutzmaßnahmen. „Die Situation im Bundesgebiet ist sehr unterschiedlich“, sagte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Rheinland-Pfalz hat vergleichsweise eine geringe Anzahl an Wölfen, weswegen nicht von einem guten Erhaltungszustand ausgegangen werden kann.“