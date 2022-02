Rheinland-Pfalz schließt 2021 mit Milliarden-Überschuss ab

Mainz Die Finanzministerin jubelt über „außergewöhnlich erfreuliche Sondereffekte“. Der Überschuss wird zur Schuldentilgung und für die Kommunen verwendet.

Das Land Rheinland-Pfalz hat das vergangene Jahr mit einem Überschuss von nahezu 2,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Als wesentlichen Grund nannte das Finanzministerium am Mittwoch in Mainz stark gestiegene Steuereinnahmen und „außergewöhnlich erfreuliche Sondereffekte“. Dazu dürften auch die hohen Steuerzahlungen des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech zählen. Im ersten Corona-Jahr 2020 musste Rheinland-Pfalz noch ein Defizit von 1,3 Milliarden Euro verkraften.

Nach dem „äußerst positiven Ergebnis“ kündigte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) an, den Haushaltsüberschuss zur Tilgung von Schulden sowie zur Unterstützung der Kommunen zu verwenden. Der konjunkturbedingte Teil der Überschüsse in Höhe von 1,267 Milliarden Euro werde zur Schuldentilgung verwendet. Für die Kommunen bestimmt sind 500 Millionen Euro als Teil für die angekündigte Übernahme der Hälfte der kommunalen Liquiditätskredite - insgesamt kommen dabei auf das Land bis zu drei Milliarden Euro zu - sowie 250 Millionen Euro für ein kommunales Investitionsprogramm mit dem „Schwerpunkt Klima und Innovation“. Dieses Programm soll nach Angaben der Ministerin in den nächsten Monaten erstellt und mit dem Haushalt 2023 gestartet werden.

Rheinland-Pfalz nahm im vergangenen Jahr in bereinigter Rechnung 22,984 Milliarden Euro ein. Die Gesamtausgaben beliefen sich auf 20,688 Milliarden Euro. Die positive Bilanz führte dazu, dass Rheinland-Pfalz in dem als Länderfinanzausgleich bezeichneten System der Umverteilung von finanzstarken zu finanzschwachen Bundesländern neu in den Kreis der Geberländer aufgenommen wurde - dafür zahlte das Land 287 Millionen Euro ein. Zeitverzögert kommen deswegen auf Rheinland-Pfalz auch Rückzahlungen zu, was nach Angaben des Ministeriums den Landeshaushalt im laufenden Jahr spürbar belasten wird.