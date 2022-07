Wetter : Rheinland-Pfalz, Saarland: Freundliches Wetter am Wochenende

Mainz/Saarbrücken Nach einem unbeständigen Freitag erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein meist trockenes Wochenende. Der Samstag bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter und niederschlagsfrei.

In der Nacht zum Sonntag ist es anfangs gering bewölkt, im Verlauf ziehen etwas dichtere Wolken durch, aber es bleibt meist niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen laut DWD bei 15 bis 11 Grad, in der Eifel bis 9 Grad.

Am Sonntag ist es wechselnd bewölkt bis wolkig, längere heitere Abschnitte gibt es entlang der Saar und in der Vorderpfalz. Allenfalls im Norden seien ein paar Tropfen Regen möglich, am Abend müsse in der Eifel mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 27 und 31 Grad, in Hochlagen 23 Grad.