Wetter : Rheinland-Pfalz, Saarland: Es bleibt heiß, Schauer möglich

Mainz/Saarbrücken Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet mit hohen Temperaturen und vereinzelt auch etwas Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, befinden sich die beiden Bundesländer unter Einfluss eines Tiefdruckgebiets, das feuchtere Luft aus dem Südwesten mit sich bringt.

Am Nachmittag und am Abend seien demnach vereinzelt Gewitter mit lokal eng begrenztem Starkregen und einzelnen stürmischen Böen möglich. Die Höchstwerte belaufen sich auf 26 bis 29 Grad und bis 23 Grad in Hochlagen. In der Nacht zu Dienstag klingen Schauer und Gewitter wieder ab, die Temperaturen sinken auf bis zu 13 Grad.