Rheinland-Pfalz richtet Teststationen für Rückkehrer ein

Mainz Rheinland-Pfalz richtet von Donnerstag an Corona-Teststationen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ein. Hintergrund ist die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigte Corona-Testpflicht für solche Urlauber.

Geplant sind Test-Stationen am Flughafen Hahn sowie in Grenznähe zu den Nachbarländern Belgien, Luxemburg und Frankreich. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (beide SPD) und Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes stellen die Pläne heute in Mainz vor.