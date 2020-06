Rheinland-Pfalz: Razzien wegen Hassposts im Fall Lübcke

Koblenz/Wiesbaden Wegen Hasskommentaren gegen den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gehen Ermittler bundesweit gegen 40 Beschuldigte vor, darunter auch gegen zwei Männer in Rheinland-Pfalz. Es habe am Donnerstag in zwölf Bundesländern Durchsuchungen und Vernehmungen gegeben, erklärte ein Sprecherin des Hessischen Landeskriminalamts (LKA) ein Jahr nach dem Mord in Wiesbaden.

Die Beschuldigten sollen sich in sozialen Netzwerken über Lübcke geäußert und dabei Straftaten begangen haben.

Der von der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und dem LKA Rheinland-Pfalz übernommene Teil der Ermittlungen richtet sich gegen einen 47-jährigen Beschuldigten aus Kaiserslautern und einen 67-Jährigen aus Mayen in der Osteifel. Der Jüngere soll auf Facebook den Mord an Lübcke öffentlich begrüßt haben, wie der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer mitteilte. Der 67-Jährige solle auf Facebook schon lange vor dem Mord zu einer Attacke gegen Lübcke aufgefordert haben: „Haut dem mal eins in die Fresse!“

Bei den Beschuldigten seien Speichermedien sichergestellt worden. Die Razzien in Kaiserslautern und Mayen seien im Auftrag der Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus Rheinland-Pfalz bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gelaufen.