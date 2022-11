Pandemie : Rheinland-Pfalz prüft Änderung der Corona-Quarantäneregeln

Eine Frau steht in ihrer Wohnung am Fenster. Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration

Mainz/Wiesbaden Hessen und drei andere Bundesländer wollen die Quarantänevorgaben für Corona-Infizierte deutlich lockern - die Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz prüft das. „Wir schauen uns den Vorstoß an“, sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Rheinland-Pfalz begrüßt weiterhin, dass hierüber erneut diskutiert werden soll, befürwortet in dieser Frage aber ein möglichst einheitliches Vorgehen“, sagte der SPD-Politiker.

In Hessen sollen sich Erkrankte in der Regel bald nicht mehr in häusliche Absonderung begeben müssen, hatte Sozialminister Kai Klose (Grüne) angekündigt. Auch Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein planen einen solchen Schritt. Im Umgang mit der Pandemie sei eine neue Phase nötig, teilten die Länder mit.