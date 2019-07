Rheinland-Pfalz plant Katastrophenschutz-Übung 2020

Helfer und Verletztendarsteller simulieren die Versorgung von Verletzten nach einem Busunfall. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Mainz Terroranschlag, Naturkatastrophe oder Massenunfall: Rheinland-Pfalz plant für die erste Hälfte 2020 eine große Katastrophenschutz-Übung. Das kündigte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstag in Mainz an - nach einer Reise zum Thema Gefahrenabwehr nach Israel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa