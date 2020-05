Rheinland-Pfalz: Ökolandbau auf dem Weg zum 20-Prozent-Ziel

Mainz Die ökologisch bewirtschaftete Fläche hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt. „Wir haben einen kontinuierlichen Aufwuchs“, sagt Umweltministerin Höfken zu den vorläufigen Daten für 2019.

Mehr als jedes zehnte Feld in Rheinland-Pfalz wird nach ökologischen Grundsätzen beackert. Der Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in Rheinland-Pfalz stieg nach vorläufigen Daten des Umweltministeriums im vergangenen Jahr von 10,5 auf 11,2 Prozent. „Wir haben in Rheinland-Pfalz einen kontinuierlichen Aufwuchs im Ökolandbau“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur.