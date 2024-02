Repräsentative Umfrage Rheinland-Pfalz-Monitor bringt Unzufriedenheit zutage

Drei Viertel der Rheinland-Pfälzer rechnen nach einer repräsentativen Umfrage mit einer Verschlechterung der gesellschaftlichen Lage. Die Zufriedenheitswerte mit ihrer eigenen Situation sind jedoch genauso hoch. „Es wird schon alles den Bach runter gehen, aber ich werde es noch schaffen“, fasste Projektleiter Uwe Jun am Mittwoch in Mainz dieses Ergebnis des ersten Rheinland-Pfalz-Monitors zusammen. Einen Grund für „den Zukunftspessimismus“ sieht Jun in der Unübersichtlichkeit. „Die Menschen spüren, dass sie die Komplexität der Welt nicht mehr so richtig erfassen können.“ Ein Überblick über die Ergebnisse der ersten wissenschaftlichen Vermessung der politischen Einstellung der Rheinland-Pfälzer: