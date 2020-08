Rheinland-Pfalz meldet elf neue Corona-Fälle

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist von Freitag auf Samstag um elf Fälle gestiegen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie Ende Februar 7527 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 11.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Demnach gelten 6989 Menschen als genesen. Das sind etwa 92,9 Prozent der bestätigten Infizierten. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl am Samstag damit in geringerem Maß an. So waren am Freitag noch 28 neue Fälle gemeldet worden, die Zahl lag an diesem Tag bei 7516.