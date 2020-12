Rheinland-Pfalz: Mehr Kurzarbeit, etwas weniger Arbeitslose

Saarbrücken Die Corona-Einschränkungen im November gehen nicht folgenlos am Arbeitsmarkt vorbei. Die Kurzarbeit steigt wieder. In der Woche der Menschen mit Behinderungen macht die Arbeitsagentur auch darauf aufmerksam, dass die gesetzlich geforderte Beschäftigungsquote nicht erreicht ist.

Der Teil-Lockdown im November führte dazu, dass nach mehreren rückläufigen Monaten 3300 neue Anzeigen für Kurzarbeit für 31 200 Beschäftigte eingingen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken mitteilte. Der Schwerpunkt lag in der Gastronomie. Nach jüngsten Berechnungen wegen Genehmigungen waren im August 89 400 Menschen in rund 12 000 Betrieben in Kurzarbeit.