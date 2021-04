Rheinland-Pfalz: Mehr freie Intensivbetten als bei Nachbarn

Koblenz Rheinland-Pfalz verfügt derzeit über deutlich mehr freie Betten auf den Intensivstationen als seine Nachbarn. Wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht, waren in dem Bundesland 24,5 Prozent der insgesamt 1201 gemeldeten Intensivbetten frei (Stand Montagmittag).

In den benachbarten Bundesländern lag dieser Wert deutlich darunter: So waren in Hessen nur 13,5 Prozent der Betten auf den Intensivstationen nicht belegt, in Baden-Württemberg lag diese Quote bei 16,3, im Saarland bei 18,4 und in Nordrhein-Westfalen bei 14,0 Prozent.