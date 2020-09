Rheinland-Pfalz lockert Corona-Regeln für Veranstaltungen

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Freitag beschlossen, die Corona-Regeln für den Besuch von Veranstaltungen zu lockern. Künftig dürfen bis zu 250 Menschen Veranstaltungen in Innenräumen besuchen, im Freien liegt die neue Höchstgrenze bei 500 Menschen, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Kabinettssitzung am Freitag in Mainz mitteilte.

