Rheinland-Pfalz kündigt Öffnungsschritte im Lockdown an

Mainz Der Lockdown wird auch in Rheinland-Pfalz zwar grundsätzlich verlängert. Es gibt aber konkrete Öffnungsschritte. Einzelheiten sollen an diesem Donnerstag bekannt werden.

Rheinland-Pfalz plant vom kommenden Montag an weitere „konkrete Öffnungsschritte“ aus dem Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das teilte die Staatskanzlei in Mainz am Mittwochabend nach der Videoschalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit. So sollen etwa die Buchläden wieder öffnen können.