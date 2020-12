Rheinland-Pfalz: Kriseneinheit für Pflege- und Altenheime

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Rheinland-Pfalz hat eine Kriseneinheit eingerichtet, um Pflege- und Altenheime in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Die Einheit ermittle den Bedarf der 550 Einrichtungen der stationären Altenhilfe und organisiere Hilfe, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

So könnten etwa Mitarbeiter von Hilfsorganisationen für Tests von Bewohnern, Beschäftigten und Besuchern zum Einsatz kommen. Dies solle bereits vor Weihnachten passieren. Außerdem stünden Helfer beispielsweise zur Essensausgabe oder für die Betreuung zur Verfügung.