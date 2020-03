Rheinland-Pfalz: Klage gegen Volkswagen wird verhandelt

Das VW Logo ist an einer Motorhaube zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild.

Mainz Der Diesel-Abgasskandal beschäftigt das Landgericht Mainz: Dort geht es am (morgigen) Freitag (ab 9.00 Uhr) um eine Klage des Landes Rheinland-Pfalz gegen Volkswagen. Das Land möchte Schadenersatzansprüche geltend machen.

Konkret geht es in dem Verfahren um exemplarisch ausgesuchte vier vom Land gekaufte Pkw, die nach Angaben des Finanzministeriums bei der Polizei eingesetzt worden sind. Diese Fahrzeuge seien mit verschiedenen Motoren ausgestattet und hätten verschiedene Kaufdaten, erklärte eine Sprecherin des Landgerichts. Eine zentrale Frage beim ersten Verhandlungstermin am Freitag werde zunächst sein, ob das Landgericht Mainz in der Angelegenheit überhaupt zuständig sei.