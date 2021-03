Rheinland-Pfalz impft nur Menschen ab 60 mit Astrazeneca

Eine Impfung wird in einer Arztpraxis vorbereitet. Foto: Ralf Hirschberger/ZB/dpa/Symbolbild

Mainz Rheinland-Pfalz wird auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission den Impfstoff von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren verwenden. Das kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch an.

Einzelheiten zum weiteren Vorgehen will sie bei einer Pressekonferenz um 14 Uhr bekannt geben.

Bund und Länder waren am Dienstagabend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt, das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Jüngere können sich nach Rücksprache mit dem Arzt und auf eigenes Risiko weiterhin damit impfen lassen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Rheinland-Pfalz hatte vor der Sondersitzung der Gesundheitsministerkonferenz noch geplant, weiterhin Menschen unter 60 Jahren mit dem Vakzin zu impfen.