Rheinland-Pfalz im zweiten Corona-Winter

Mainz Für Ungeimpfte gibt es jetzt größere Einschränkungen im öffentlichen Leben. Alle anderen sind beim Restaurantbesuch von der Testpflicht befreit, sobald sie eine Auffrischungsimpfung bekommen haben.

Für die Menschen in Rheinland-Pfalz gelten ab diesem Samstag striktere Corona-Regeln. Nach einer Ankündigung der Landesregierung sollen sie auch stärker kontrolliert werden als bisher. Das Kabinett beschloss am Freitag aber noch eine Ausnahme bei der Testpflicht für Geimpfte und Genesene in Innenräumen. Die neue Verordnung trat um 0.00 Uhr in Kraft.