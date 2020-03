Rheinland-Pfalz im Krisenmodus: Den Virus eindämmen

Saarbrücken



Mit einer Vielzahl konkreter und teilweise drastischer Maßnahmen wollen die Behörden in Rheinland-Pfalz dafür sorgen, dass sich das Coronavirus so langsam wie möglich ausbreitet. „Wir befinden uns momentan in einer Krisensituation“, stellte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz fest und fügte hinzu: „Wir sind gut vorbereitet, wir sind auch vorbereitet auf das, was noch kommt.“

Zentrales Ziel sei es, den Infektionsverlauf zu verlangsamen, erklärte der Referatsleiter im Gesundheitsministerium, Klaus Jahn. Wenn wie in Italien sehr viele schwer erkrankte Menschen auf einmal versorgt werden müssten, „würde das unser Gesundheitssystem sehr stark belasten“. Es gebe weiter die Chance, die Kurve mit der Zahl der Neuinfektionen abzuflachen, erklärte der Virologe der Universitätsmedizin Mainz, Bodo Plachter. „Wir können die Infektionsrate immer noch gut kontrollieren, anders als in Italien.“ Auf lange Sicht, über zwei bis vier Jahre hinweg, sei aber zu erwarten, dass sich schätzungsweise 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem neuen Coronavirus infizierten. Dies liege daran, dass alle Menschen gegenüber diesem Erreger „immunologisch naiv“ seien, also über keinerlei Immunschutz verfügten.

Wegen Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 wurden bis Mittwoch 14 Schulen in Rheinland-Pfalz geschlossen - am Donnerstag kam aber nach dem positiven Test eines Schülers im Anschluss an eine Skifahrt ein Schulzentrum in Worms mit rund 4500 Schülern dazu. Die Stadt stellte später den Schulbetrieb für alle Wormser Schulen für diese Woche ein, wie der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, mitteilte. „Es ist eine Situation, die sich laufend verändert.“ Klassenfahrten in Risikogebiete wurden untersagt, für bereits gebuchte Reisen übernimmt das Land nach Angaben des ADD-Präsidenten die Kosten.

Auch weitere neu infizierte Rheinland-Pfälzer zogen sich die als Covid-19 bezeichnete Erkrankung bei Auslandsreisen zu. In mehreren Fällen ging es um Skiferien in Südtirol oder in Ischgl, im österreichischen Bundesland Tirol. Die Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums innerhalb eines Tages von 29 auf 52 - zum Stand um 10.30 Uhr am Mittwoch.

Rund 4300 Pendler aus der zum Coronavirus-Risikogebiet erklärten Region in Frankreich sollen bis auf weiteres zuhause bleiben. Es gebe mit sofortiger Wirkung die dringende Empfehlung, nicht mehr am Arbeitsplatz zu erscheinen, sagte Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Nach Rheinland-Pfalz pendelnde Lehrerinnen und Lehrer seien von der Arbeit freigestellt worden, sagte ADD-Präsident Thomas Linnertz.

Besonders viele Einpendler aus Grand Est gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums in die Kreise Südwestpfalz, Südliche Weinstraße und Germersheim sowie in die Städte Zweibrücken, Landau und Pirmasens. In der Gegenrichtung sind nur einige hundert Pendler unterwegs. „Man sollte den Weg ins Risikogebiet tunlichst vermeiden“, sagte Bätzing-Lichtenthäler.

Das Gesundheitsministerium beschloss auch Empfehlungen für Altenpflegeheime und Einrichtungen für Behinderte. Das Augenmerk gelte jetzt Menschen, die aufgrund ihres höheren Alters, wegen Vorerkrankungen oder wegen eines geschwächten Immunsystems besonders gefährdet seien, sagte die Ministerin. Bei Neuaufnahmen von Bewohnern gebe es die dringende Empfehlung, den aktuellen Gesundheitsstatus zu erfassen, „um diese Person falls nötig zu isolieren“.