Rheinland-Pfalz hebt Quarantäne für EU-Bürger auf

Mainz Die Grenzen werden durchlässiger: Kurz bevor die rheinland-pfälzische Grenze zu Luxemburg wieder geöffnet wird, hebt das Land die Quarantäne für einreisende EU-Bürger auf. Der Datenschutzbeauftragte moniert den Umgang mancher Gastronomen mit Kundendaten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Als eines der ersten Bundesländer hat Rheinland-Pfalz die Quarantäne für Einreisende aus dem europäischen Ausland aufgehoben. Erneut ändern sich zwischen Pfalz und Westerwald so einige Regelungen in der Corona-Krise.

QUARANTÄNE: Bisher war geregelt, dass sich Menschen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik nach Rheinland-Pfalz kommen, sich auf direktem Weg für zwei Wochen in der eigenen Häuslichkeit oder einer anderen Unterkunft absondern müssen, wie es in einer Verordnung hieß. Nun steht in einer seit Freitag geltenden Änderungsverordnung, dass dies nur noch Menschen, die aus einem Staat außerhalb der EU, der Europäischen Freihandelsassoziation, Großbritannien oder Nordirland nach Rheinland-Pfalz einreisen, tun müssen. Zur Freihandelsassoziation gehören Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz.

INFIZIERTE: Die Ausbreitung der Corona-Pandemie hat sich in der ersten Maihälfte deutlich verlangsamt. In den ersten 15 Tagen stieg die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz um 5,7 Prozent. In der zweiten Aprilhälfte waren es noch 17,3 Prozent. Und in den ersten 15 April-Tagen lag die Steigerung bei 65,7 Prozent. Am Freitag (Stand 10.00 Uhr) zählten die Gesundheitsämter seit Beginn der Pandemie Ende Februar insgesamt 6439 Fälle. Bislang starben 216 mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen, vier mehr als am Vortag.

BESTATTUNGEN UND TRAUUNGEN: Zu Bestattungen sind als Trauergäste von Freitag an Ehegatten, Lebenspartner und Verlobte des Verstorbenen, im ersten Grad mit dem Toten verwandte Menschen sowie Personen eines weiteren Hausstandes zugelassen. Weitere Menschen dürfen teilnehmen, sofern sichergestellt wird, dass pro zehn Quadratmeter Raumfläche nicht mehr als eine Person anwesend ist. An standesamtlichen Trauungen dürfen neben den Eheschließenden der Standesbeamte, „weitere für die Eheschließung notwendige Personen“ und zwei Trauzeugen teilnehmen. Dabei sein dürfen auch im ersten Grad mit einem der Eheleute verwandte Menschen sowie Personen eines weiteren Hausstandes. Auch bei Trauungen sieht die neue Rechtsgrundlage vor, dass weitere Menschen erlaubt sind, sofern es pro zehn Quadratmeter Raum nicht mehr als eine Person ist.

GASTRONOMIE: Der Landesdatenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz hält den Umgang der Branche mit Kundendaten für verbesserungswürdig. Es sollte nicht sein, dass die Listen von Gästen mit deren persönlichen Daten offen einsehbar seien, sagte Dieter Kugelmann. So könne jeder sehen, wer mit wem wann in einem Lokal gewesen sei. Dieses Problem ließe sich beispielsweise einfach lösen, indem jeder Kunde seine Daten auf einem Extrazettel aufschreibe.

SCHULEN: Das Bildungsministerium und die Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler (LSV) haben ein Video mit einem Appell zur Einhaltung der Hygiene-Regeln veröffentlicht. „Angesichts der Herausforderungen, vor die Corona unsere gesamte Schullandschaft stellt, müssen wir als Schulfamilie zusammenhalten“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Der im Internet veröffentlichte Zwei-Minuten-Film trägt den Titel: „Ich schütze dich und du schützt mich“. Der Philologenverband zeigte sich besorgt über eine zunehmende Nachlässigkeit beim Abstandhalten.

FAHRSCHULEN: Für sie kam die Wiedereröffnung nach Angaben des Fahrlehrer-Verbands Rheinland gerade noch rechtzeitig. Mit den Soforthilfen seien die rund 400 Fahrschulen einigermaßen über die Runden gekommen, sagte der Vorsitzende Joachim Einig. Dies gelte auch für die rund 100 Fahrschulen des Schwesterverbands in der Pfalz. „Wenn das noch einmal drei, vier Wochen gedauert hätte, wäre es eine Katastrophe geworden.“ Dann hätten vermutlich 25 bis 30 Prozent der Unternehmen wegen der Corona-Krise Insolvenz anmelden müssen.

SPARGEL: Wegen fehlender Arbeitskräfte rechnen die Bauern in der Rhein-Main- und der Rhein-Neckar-Region zur Halbzeit der Spargelernte mit teils kräftigen Umsatzeinbußen. Der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt, schätzt, dass bundesweit 30 Prozent der möglichen Erntemenge auf den Feldern stehen bleibt. Hans Lehar von der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden rechnet mit Einbußen zwischen 20 und 40 Prozent.