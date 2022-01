Rheinland-Pfalz hält am Kurs in der Corona-Politik fest

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht bei einem Interview in ihrem Büro in der Staatskanzlei. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz In der Corona-Pandemie wird es vorerst keine Verschärfung, aber auch keine Lockerung der Maßnahmen geben. Weder für das eine noch für das andere sieht Ministerpräsidentin Dreyer derzeit Spielraum.

In der rheinland-pfälzischen Corona-Politik wird es keinen Kurswechsel geben. Das machte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montagabend nach den Bund-Länder-Beratungen klar. „Wir sind gemeinsam zu der Auffassung gelangt, dass die Maßnahmen richtig sind und es keinen Spielraum gibt zu lockern, aber auch keine Notwendigkeit, die Maßnahmen zu verschärfen“, sagte sie. An diesem Dienstag wird sich auch der rheinland-pfälzische Ministerrat mit der Pandemie befassen. Ein Thema sollen dabei laut Dreyer die Quarantäne- und Absonderungsregeln in Schulen und Kindertagesstätten sein.