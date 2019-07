Rheinland-Pfalz: Größter Lottogewinn im ersten Halbjahr

Ein Mann füllt einen Lottoschein aus. Foto: Inga Kjer/Archiv.

Koblenz Der deutschlandweit größte Lotto-Glückspilz im ersten Halbjahr ist ein Spieler aus der Südpfalz gewesen. Der Tipper hatte Anfang Februar in der Lotterie Eurojackpot 63,2 Millionen Euro eingefahren und damit so viel wie bundesweit kein anderer zwischen Januar und Juni 2019, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag in Koblenz mitteilte.

Es war zugleich auch der höchste Gewinn in der Geschichte von Lotto Rheinland-Pfalz gewesen.