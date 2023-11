Finanzen Rheinland-Pfalz gibt Kommunen mehr Geld für Flüchtlinge

Ihr zufolge wird das aus dem Jahr 2017 stammende Landesintegrationskonzept weiterentwickelt. Darin sei noch angenommen worden, dass eine Grundkapazität in den Landesaufnahmeeinrichtungen von 3300 Plätzen und die Möglichkeit, auf 6600 Plätze auszubauen, genügen. Das sei von der Realität überholt worden, betonte die Integrationsministerin. Das Land habe die Kapazitäten seit Februar 2022 nach und nach auf knapp 8000 Plätze ausgebaut. Zuletzt sei es oft zu einem kurzfristigen Ausbau gekommen, in Zukunft solle es einen eher mittel- und langfristig angelegten Plan geben. Eine Zielmarke für den Ausbau nannte Binz nicht. Die Zahl der Menschen in den zuletzt deutlich erweiterten Einrichtungen in Kusel und Hermeskeil solle perspektivisch reduziert werden.