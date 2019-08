Initiative im Bundesrat : Rheinland-Pfalz geht gegen Hetze vor

Mainz Die Mainzer Ampelkoalition will über den Bundesrat höhere Strafen bei Angriffen im Netz erreichen.

Mit einer Bundesratsinitiative will die rheinland-pfälzische Landesregierung sowohl einen stärkeren strafrechtlichen Schutz von Bürgern im Internet erreichen als auch bedrohte Kommunalpolitiker besser schützen. „Es geht nicht darum, neue Straftatbestände zu schaffen“, betonte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Montag in Mainz nach einem Sicherheitsgespräch in der Staatskanzlei. Ein höherer Strafrahmen von drei Monaten bis fünf Jahren solle jedoch potenzielle Täter abschrecken. Die Strafe für die Bedrohung von Politikern liege derzeit bei bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe. Beleidigungen über das Internet sollen demnach künftig mit drei statt bislang mit einem Jahr bestraft werden können.