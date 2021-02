Rheinland-Pfalz gedenkt der Opfer von Hanau

Mainz Ein Jahr nach dem Anschlag im benachbarten Hessen sprechen Menschen mit Einwanderungsgeschichte von Ängsten und offenen Fragen. Ministerpräsidentin Dreyer setzt auf den Zusammenhalt der Zivilgesellschaft.

Der rassistische Anschlag in Hanau hat nach den Worten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) „auch in Rheinland-Pfalz tiefe Spuren hinterlassen“. Das Attentat sei „ein Angriff auf unsere offene und freie Gesellschaft, den wir so nicht hinnehmen“, sagte die Regierungschefin am Freitag in einer Gesprächsrunde zur Erinnerung an das Verbrechen vom 19. Februar 2020.