Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz fordert bessere Bedingungen für Erntehelfer

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinland-Pfalz/Saarland will am Donnerstag (10 Uhr) über die Situation von Erntehelfern und Erntehelferinnen informieren. Die Spargelzeit sei herrlich und die Weine aus Rheinland-Pfalz köstlich, schrieb der DGB. „Aber die Spargel müssen gestochen, die Weintrauben gelesen werden.“ Das machten in Rheinland-Pfalz sehr oft Erntehelfer und -helferinnen aus dem Ausland.