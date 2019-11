Rheinland-Pfalz fördert sechs neue duale Studiengänge

Mainz Rheinland-Pfalz fördert die Einrichtung von sechs neuen dualen Studiengängen mit insgesamt 600 000 Euro. Damit steigt das landesweite Angebot auf 80 solcher Studiengänge, wie das Wissenschaftsministerium am Freitag in Mainz mitteilte.

Neu gefördert werden: Klimaschutz und -anpassung an der Technischen Hochschule Bingen, Bauingenieurwesen an der Hochschule Trier sowie Digital Business Management, Global Trade Management, Tourism and Travel Management und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule in Worms.