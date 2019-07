Rheinland-Pfalz fördert nun doch Buchmessen-Auftritt 2019

Verschiedene Geldscheine liegen auf einem Tisch. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Mainz Das Land wird in diesem Jahr nun doch den Auftritt rheinland-pfälzischer Verlage auf der Frankfurter Buchmesse finanziell unterstützen. Vorgesehen sei ein Betrag in etwa auf der Höhe des Vorjahres, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Mainz am Freitag.

2018 waren es 22 800 Euro gewesen. Mit dem Geld wurde im Wesentlichen der Aufbau und Betrieb der Veranstaltungsbühne „Podium Rheinland-Pfalz“ bezahlt.

Zunächst war eine Fortsetzung der seit Jahren laufenden Förderung 2019 und 2020 nicht vorgesehen. Wie es 2020 nun genau weitergeht, steht noch nicht fest. Dann wird die Förderung vom Wirtschafts- ins Kulturministerium wechseln. Das führe Gespräche mit den Verlagen im Land, sagte eine Sprecherin des Kulturministeriums. Die Unterstützung soll den Angaben zufolge mit neuen Schwerpunkten weitergeführt werden.