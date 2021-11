Rheinland-Pfalz feiert 75-jähriges Bestehen des Parlaments

Koblenz Am 22. November 1946 trat die rheinland-pfälzische Beratende Landesversammlung zum ersten Mal zusammen. 75 Jahre danach wird das am selben Ort gefeiert.

Mit einer Festveranstaltung will der Landtag in Rheinland-Pfalz heute das 75-jährige Bestehen seines Parlaments feiern. Für die Feierlichkeiten kehrt man ins Theater nach Koblenz zurück, wo aufgrund der großen Kriegszerstörungen in Mainz die erste Sitzung des Parlaments vor einem Dreivierteljahrhundert abgehalten worden war.