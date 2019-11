Rheinland-Pfalz: Fachleute rechnen mit weniger Arbeitslosen

Die Agentur für Arbeit gibt die Arbeitmarktzahlen bekannt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Archiv.

Saarbrücken/Mainz Die Zahl der Menschen ohne Arbeitsplatz ist in Rheinland-Pfalz nach Einschätzung von Fachleuten im November leicht gesunken. Die konkreten Zahlen will am (heutigen) Freitag (10.00 Uhr) die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mit Sitz in Saarbrücken vorlegen.

