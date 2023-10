Steuern Rheinland-Pfalz erwartet weiterhin weniger Steuereinnahmen

Mainz · Rheinland-Pfalz erwartet in den Jahren 2023 und 2024 weiterhin einen leichten Rückgang der Steuereinnahmen. Für das laufende Jahr könne das Land mit insgesamt rund 16,7 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Mainz nach den Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen mit.

26.10.2023, 17:27 Uhr

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Das seien 272 Millionen Euro weniger als im Mai prognostiziert. Im Jahr 2024 werden dem Ministerium zufolge rund 18,3 Milliarden Euro erwartet und damit 456 Millionen Euro mehr als in der Frühjahrsschätzung. Die Steuerschätzung vom Frühjahr sei weitestgehend bestätigt, hieß es. Sei damals noch mit insgesamt 364 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen gerechnet worden, reduzierten sich die Mindereinnahmen für beide Jahre nun auf 180 Millionen Euro. © dpa-infocom, dpa:231026-99-715133/2

(dpa)