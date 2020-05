Rheinland-Pfalz erlaubt wieder Freizeit- und Breitensport

Mainz Rheinland-Pfalz erlaubt in der Corona-Pandemie den Freizeit- und Breitensport im Freien wieder. Das berichtete Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Wettkämpfe dürfe es aber noch nicht geben.

