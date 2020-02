Rheinland-Pfalz erhöht Polizeipräsenz nach Hanauer Anschlag

Mainz Rheinland-Pfalz verstärkt die Polizeipräsenz an Fastnacht nach dem mutmaßlich rassistischen Anschlag von Hanau. Zu der Spitzenzahl von 3700 Polizisten, die an den närrischen Tagen im Bundesland unterwegs sind, kämen noch einmal rund 120 Bundespolizisten, wie das Innenministerium am Freitag in Mainz mitteilte.



