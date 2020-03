Frauenrechte : Rheinland-Pfalz ehrt Marlies Krämer mit dem Frauenpreis

Sulzbach Der jüngste Weltfrauentag war der ganz große Tag von Marlies Krämer aus Sulzbach. Die 82-Jährige ist Publikum gewöhnt, genoss unter anderem wegen ihrer Klage gegen die Sparkasse Saarbrücken – sie möchte Kundin genannt werden, nicht Kunde – große mediale Aufmerksamkeit.

Die Verleihung des Frauenpreises von Rheinland-Pfalz am Sonntag in Mainz war dennoch etwas ganz Besonderes für sie. Oder wie die Frau der deutlichen Worte es ausdrückt: „Es war eine Wucht.“

Sie tut dies mit ungebrochener Energie. Schon länger ist sie nicht mehr gut zu Fuß, braucht den Rollator. Doch wenn sie spricht, wird aus der Frau mit den wachen Augen eine quicklebendige, eine wendige Verfechterin sprachlicher Gleichstellung. In der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei hörten ihr am Sonntag rund 160 Gäste zu, darunter auch zwei ihrer Söhne und ihr Enkel.

In Mainz betonte Krämer die „fundamentale Arbeit, die Familienfrauen für Staat und Gesellschaft leisten.“ Und sie sagte den Satz, den man schön häufiger von ihr gehört hat: „Lieber Staub in der Wohnung als in meinem Kopf.“

Auf ihrem Weg zur sprachlichen Gleichberechtigung hat sie über vierzig Jahre lang Günter Meyer begleitet. Ihr Lebensgefährte, der im vergangenen Jahr starb, war stets ihr Rückhalt. Oder wie sie sagt: „Er war halt Feminist.“ Wenn es in ihrer Wohnung im Sulzbacher Stadtteil Altenwald wieder ruhiger geworden ist, wenn die Glückwünsche zum Frauenpreis nachlassen, sie also nicht mehr halbe Tage am Telefon verbringt, wird sie sich wieder ans Schreiben machen. Günter Meyers Biografie ist in Arbeit. Mit ihm verband Krämer, die längst der Linken beigetreten ist, lange auch die Zugehörigkeit zur SPD. Meyer, ihr Mentor, ihr Rückhalt, habe es ihr ermöglicht „ungebremst loszumarschieren“. All das wird man in seiner Biografie lesen dürfen. Marlies Krämer ist überzeugt: „Das wird ein Hammer.“